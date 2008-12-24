В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 24-25 декабря, передает корреспондент УНИАН.

По данным Главного управления МЧС Украины в АРК, на протяжении двух дней на территории Автономной Республики Крым ожидается значительное ухудшение погодных условий - усиление северного ветра до 15-20 м/с, сильные дожди с переходом в снег, гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью – минус 2 – плюс 3, днем – плюс – 3-8.

Как отмечают в МЧС, такие погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на линиях электропередач, связи, коммунальных сетях, автодорогах и в частном секторе.

С целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременной ликвидации их возможных последствий, ГУ МЧС в АРК направило информацию о штормовом предупреждении председателям районных и городских государственных администраций, руководителям аварийных и коммунальных служб региона. Им предложено обеспечить готовность и своевременное привлечение техники для поддержания дорог в надлежащем состоянии, обеспечить своевременное применение противогололедных материалов для посыпки дорог, улиц и тротуаров.

Ввиду ухудшения метеоусловий, МЧС советует водителям транспортных средств по возможности воздерживаться от поездок в эти дни.