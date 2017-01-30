Компания Hyatt рассматривает возможность строительства пяти гостиниц в Одессе – мэрия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии заявил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.

По его словам, в настоящее время руководство города ведет переговоры с рядом международных сетевых операторов, большинство которых настаивают на сохранении конфиденциальности. Единственная компания, не возражающая против публичности, - международная сеть гостиниц Hyatt.

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«Hyatt рассматривает на сегодняшний день порядка пяти объектов на территории города под отели. Все остальные просят сохранять конфиденциальность. Но из пяти компаний Hyatt и еще две подтвердили свои намерения о строительстве отелей», - заявил Вугельман.

Он уточнил, что речь идет, как о возведении новых объектов, так и о реконструкции существующих зданий.

«Кроме того, одна из китайских корпораций заявила о готовности строительства большой гостиницы на территории города… Поэтому думаю, что в ближайшие годы у нас увеличится количество отелей», — подчеркнул вице-мэр.

Во время совещания директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова сообщила, что около 45% туристов, посетивших Одессу в 2016 году, арендовали квартиры, 18,4% предпочли расселиться у друзей и родственников, 15,6% воспользовались услугами отелей, 8% туристов проживали в хостелах, 10,8% - на базах отдыха, 2,4% - в санаториях.

«Здесь серьезный повод для размышления», - отметила Маркова.

Депутат горсовета Алексей Еремица акцентировал, что одним из важных факторов туристической привлекательности Одессы является наличие сетевых отелей.

«Причем разного уровня: от недорогих Orbis, Best Western до класса люкс Four Seasons или Hyatt. Для иностранных туристов отсутствие подобных отелей является негативным признаком», - сказал депутат.

Он выразил надежду, что переговоры, о которых заявил Вугельман, получат положительный результат, так как более ранние попытки завести в регион сетевые отели имели негативный результат.

В качестве примера негативного результата он привел отель «Одесса», построенный на берегу Черноного моря (возле здания морского вокзала Одесского порта) с участием компании Kempinski, которая впоследствии отказалась от этой идеи. (Эта гостиница, возведение которой завершено в 2001 году, не функционирует).

Справка УНИАН. Hyatt Hotels Corporation — американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Штаб-квартира — в Чикаго.