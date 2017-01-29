Экс-замглавы Генштаба рассказал, как армию пытались использовать во время Майдана
Генерал-лейтенант Юрий Думанский, будучи заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, в феврале 2014 года подал рапорт об отставке, аргументировав свое решение тем, что "происходит втягивание военных в гражданский конфликт".
"В то время было действительно противостояние гражданского населения: на Майдане, Грушевского, Институтской. В МВД не хватало сил, чтобы противостоять тем людям, которые вышли на улицы Киева. Кроме того, в разных регионах страны стихийно возникали такие Майданы: во Львове, Хмельницком, Одессе, Николаеве. Машина насилия в лице МВД и СБУ не имела ресурса, и они стали требовать, чтобы ВСУ дополнительно выделили силы и средства. Планировалось, что ВСУ должны будут передать военные части внутренним войскам, чтобы усилить противодействие. ВСУ постепенно могли втянуть в этот конфликт", - пояснил свою позицию Думанский, пишет Апостроф.
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По его словам, тогда ВСУ отказалась от этого, ведь передача военных частей противоречит закону.
"Я и написал рапорт, где пояснил, что не согласен с политикой втягивания ВСУ во внутренний конфликт", - добавил он.
По его словам, в Генштаб поступали "предложения" как от провластных сил, так и от оппозиционных.