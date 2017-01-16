Гройсман выступил за содействие развитию украиноязычного раздела "Википедии"

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, среди предложенных общественностью мер - внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений относительно использования украиноязычного раздела «Википедии».

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Кроме того, среди предложенных мер: возможность подготовки студентами материалов для «Википедии»; содействие проведению украинской части международного конкурса «Вики любит памятники»; содействие проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе «Википедии».

Как сообщалось, 15 января 2001 года появился первый раздел (англоязычный) открытой многоязычной сетевой энциклопедии «Википедия». Это самая большая в мире энциклопедия, которую может редактировать, читать, использовать каждый. «Википедия» имеет 292 языковые раздела и содержит около 41 млн статей. Украиноязычный раздел «Википедии» насчитывает 650 тыс. статей и занимает 16-е место среди всех разделов по количеству статей.