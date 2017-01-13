В российском МИД отреагировали на "списки Савченко"

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, там есть имена людей, чьи дела не связаны с ситуацией на Донбассе и имеют "исключительно уголовную подоплеку".

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"В списках, которые мы видели, есть немало россиян, которые уже давно были освобождены. Так же там были фамилии людей, чьи дела имеют сугубо уголовную подоплеку и никак не связаны с ситуацией на Донбассе", - сообщается на сайте российского министерства.

Как сообщал УНИАН, 10 января Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки пленных украинских военных на оккупированном Донбассе, а также списки боевиков, арестованных властями Украины. Также она опубликовала список граждан РФ, в который включено 102 фамилии, которые арестованы в связи с боями на Донбассе в 2014-2016 годах.

После чего Песков заявил, что в Кремле намерены проанализировать обнародованный Савченко список граждан РФ, задержанных в Украине.