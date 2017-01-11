У Путина отреагировали на опубликованные Савченко списки

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, намерены ли власти РФ освобождать этих людей.

«У меня нет сомнения, что это так или иначе будет анализироваться. Конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы Контактной группы, (ее) соответствующих подразделений», - сказал Песков.

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Отвечая на вопрос УНИАН, что мешает провести обмен, он отметил, что в этом можно упрекнуть представителей ОРДЛО или Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 января, Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки пленных украинских военных на оккупированном Донбассе, а также списки боевиков, арестованных властями Украины. Также она опубликовала список граждан РФ, в который включено 102 фамилии, которые арестованы в связи с боями на Донбассе в 2014-2016 годах.