В Киеве торжественно откроют памятник азербайджанскому поэту

26 сентября 2006 года в 14-00 начнется торжественное открытие памятника выдающемуся азербайджанскому поэту САМЕДУ ВУРГУНУ, установленного перед зданием библиотеки им. С.Вургуна. А также будет презентация первого тома «Антології азербайджанської поезії». Мероприятие посвящено к 100-летию со дня рождения великого поэта и пройдет по адресу:

гор. Киев, Оболонский район, ул. Мате Залки 3

На мероприятии примут участие работники посольства Азербайджана, депутаты азербайджанского парламента, члены союза писателей обоих республик, представители украинской и азербайджанской интеллигенции и др.

Информационный координатор: представитель информагентства «ТУРАН» в Украине

Али Дамиров; тел. 8-067-508 99 00, 8- 044-209 76 22, e.mail alidamirov@ukr.net