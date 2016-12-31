МИД надеется вернуть домой до Нового года туристов, застрявших в аэропорту ОАЭ: открыта "горячая линия"

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

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"Я хотел бы подчеркнуть, что МИД, а также департамент консульской службы в Дубае держит на контроле эту тему, эту проблему. В течение ночи консул находился в аэропорту Шарджа, оказывал содействие в оформлении билетов для возвращения в Киев, эти билеты были оформлены и назначен утренний вылет. Однако вылет был отменен, перенесен на позднейшее время, но вылет не состоялся. В эти минуты консул работает в аэропорту Шарджа, пытается урегулировать проблему", - заявил представитель МИД.

По его словам, представители Air Arabia объясняют ситуацию тем, что якобы метеорологические условия таковы, что невозможно совершить рейс, однако такие объяснения выглядят, на взгляд консула, спорно.

По словам Кирилича, консул подтверждает, что немало рейсов задерживаются, в том числе на Белоруссию и Казахстан.

"Все-таки аэропорт работает, но не в полном масштабе. График прилетов и вылетов сбился, и таково объяснение аэропорта и авиакомпании", - поясняет он.

Представитель МИД добавил, что очень надеется на возвращение украинских туристов домой еще в 2016 году, но озвучивать прогнозы считает некорректным, поскольку решение будет принимать авиакомпания.

Он также отметил, что украинцы находятся в вип-зале ожидания, и их пребывание в аэропорту пытаются сделать максимально комфортным.

Кирилич также посоветовал туристам, чтобы они обратились к представителям авиакомпании и туроператору.

В связи с задержкой рейса Шарджа-Киев и длительным ожиданием граждан Украины в аэропорту Шарджа МИД Украины открывает горячую линию - (044) 238 17 77.

Горячая линия также работает в Консульстве Украины в Дубае - (00 9715) 649 439 56.