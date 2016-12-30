Ткаченко: Лицензия 1+1 не может быть предметом шантажа, это незаконно

Телеканал 1+1, по состоянию на 30 декабря, до сих пор не получил лицензию на продолжение аналогового вещания от Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что в Нацсовете не дали объяснений по поводу того, почему лицензию необходимо ждать до 6 января 2016 года.

Ткаченко подчеркнул, что причиной невыдачи документа не могут быть никакие запросы от Нацсовета. В то же время, он сообщил, что телеканал официального запроса не получил от Нацсовета.

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«Все документы ими давно получены. И если у кого - то в Нацсовете или за его пределами возникают вопросы - лицензия не может быть предметом шантажа. Это незаконно», - написал Александр Ткаченко.

Напомним, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники телеканала 1+1 обнародовали обращение к президенту и премьер-министру Украины, а также спикеру Рады. В нем, в частности, речь шла о попытке лишить телеканал лицензии.

Утром первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что оснований для прекращения вещания телеканала 1+1 нет.

Позже председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, потому что уже принято решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о продлении срока действия документа.