В Донецкой области получили обморожения дети, которых мать оставила в холодном доме (фото)

15:00, 19 декабря 2016
Общество
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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери.

Детей в холодном доме нашла соседка / dn.npu.gov.ua

В Славянске двое детей получили обморожение, после того, как их мать накануне праздника Николая ушла из дома, оставив без присмотра своих двух дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

Отмечается, что девочки 2 и 5 лет были найдены в холодном доме соседкой, которая и позвонила в правоохранительные органы.

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По указанному адресу прибыли полицейские, которые вызвали бригаду скорой помощи.

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«"""" Медики осмотрели детей и доставили их в детскую городскую больницу. У 2-летней девочки врачи диагностировали обморожение кистей рук и ног, она находится в реанимации. А 5-летняя девочка с острым респираторным заболеванием находится в терапевтическом отделении», - говорится в сообщении.

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, материалы в отношении этой семьи будут переданы в службу по делам детей Славянской районной администрации для дальнейшего социального сопровождения.

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Теги: #дети#Славянск#обморожения