ГПУ задержала экс-"беркутовца", которого разыскивали за незаконное задержание "автомайдановцов"

ГПУ задержала сообщила о задержании бывшего сотрудника столичного спецподразделения милиции "Беркут", которого долгое время разыскивали за превышение власти и незаконное задержание 18 активистов "Автомайдана" в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«...задержанному инкриминируется служебный подлог рапорта и предоставление заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы», - говорится в сообщении.

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Экс-«беркутовцу» объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины и в суд внесено ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Решается вопрос и собираются доказательства о привлечении к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений.

Напомним, руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк объяснил, почему так долго расследуется дело об избиении студентов на Майдане 30 ноября 2013 года.

По его словам, сокращение штата департамента, что произошло осенью этого года, привело к тому, что этим делом вместо трех следователей занимается только один. Другая причина - большие очереди к экспертных учреждений на проведение той или иной экспертизы.