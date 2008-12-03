Делегация Минюста начала учебный визит в Израиль

Делегация Министерства юстиции Украины начала учебный визит в Израиль с целью изучения опыта организации и функционирования системы бесплатной правовой помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующая система, внедренная в Израиле, оценивается экспертами как один из наиболее удачных примеров создания государством комплексной и эффективной системы общественной защиты и правовой помощи.

В ходе визита украинские специалисты будут изучать израильское законодательство в сфере правовой помощи. Планируется ознакомление с системой и ежедневной работой центров правовой помощи и центров общественной защиты в городах Иерусалим, Тель-Авив, Назарет. Запланированы встречи с представителями судейского корпуса Израиля с целью изучения системы сотрудничества судов и организаций, которые оказывают правовую помощь и осуществляют общественную защиту.

Как сообщалось, Министерство юстиции Украины завершает разработку проекта Закона Украины "О бесплатной правовой помощи".

Данный законопроект разрабатывается во исполнение положений статьи 59 Конституции Украины, частью первой которой закреплено право каждого на правовую помощь. Основной закон определяет, что в случаях, предусмотренных законом, эта помощь должна оказываться бесплатно. Разработка законопроекта также предусмотрена выполнением обязанностей и обязательств Украины, которые вытекают из ее членства в Совете Европы.

На сегодняшний день законопроект проходит экспертизу в Совете Европы.