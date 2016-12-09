Около половины украинцев поддерживают ограничения сексменьшинств - опрос

В Украине 46,2% опрошенных граждан поддерживают ограничения в отношении сексменьшинств. Об этом свидетельствуют данные опроса "Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

В частности, из них 27,3% поддерживают ограничение сексменьшинств в Украине «при определенных обстоятельствах», остальные 18,9% - «безусловно».

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В то же время, 41,3% украинцев все же заявили, что «ограничивать права этой группы нельзя».

Кроме того, 66,1% граждан Украины высказались за ограничение прав наркозависимых, 47,6% –цыган, 20,5% – переселенцев из Донбасса.