Около половины украинцев поддерживают ограничения сексменьшинств - опрос
15:35, 09 декабря 2016Общество
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При этом количество тех, кто не допускает ограничений ЛГБТ-сообщества, составляет более 40%.
ЛГБТ / REUTERS
В Украине 46,2% опрошенных граждан поддерживают ограничения в отношении сексменьшинств. Об этом свидетельствуют данные опроса "Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива".
В частности, из них 27,3% поддерживают ограничение сексменьшинств в Украине «при определенных обстоятельствах», остальные 18,9% - «безусловно».
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В то же время, 41,3% украинцев все же заявили, что «ограничивать права этой группы нельзя».
Кроме того, 66,1% граждан Украины высказались за ограничение прав наркозависимых, 47,6% –цыган, 20,5% – переселенцев из Донбасса.
Почти половина украинцев поддерживают ограничения сексменьшинств / dif.org.ua
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