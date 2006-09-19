В Дебальцево Донецкой области 17-летний юноша зарезал двух парней, которые его изнасиловали.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью главного облуправления милиции, на днях трое молодых парней, одному из которых 17 лет, а другим 21 и 26 лет, выпивали в сарае на территории одного из частных домостроений города. После пьянки старшие парни вздумали поиздеваться над своим 17-летним собутыльником. Сначала они избили его, а потом изнасиловали.

Избитый юноша неожиданно обнаружил брошенный в сарае кухонный нож, и бросился с ним на обидчиков. Одному из них он перерезал горло, а второго несколько раз ударил ножом. Покинув сарай, убийца выбросил нож в чей-то огород. Вскоре о происшедшем узнали сотрудники милиции, и задержали подозреваемого.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, совершенное в состоянии сильного душевного волнения.

Проводится расследование.