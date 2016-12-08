Более 44% украинцев считают, что повышение "минималки" никак не повлияет на их материальное положение - опрос
44,1% украинцев считают, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн не повлияет на их материальное положение.
Об этом свидетельствуют результаты исследования относительно ожиданий украинцев от запланированного повышения минимальных зарплат, проведенного Центром Разумкова.
"На момент проведения опроса почти все респонденты (94,0%) слышали о планах правительства с 1 января 2017 года повысить минимальную зарплату в Украине до 3200 грн в месяц... Относительное большинство опрошенных (44,1%) считают, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн в месяц не повлияет на их материальное положение. Треть респондентов (33,9%) ожидают, что повышение минимальной зарплаты повлияет на их материальное положение положительно, а 13,1% – что отрицательно. 8,9% опрошенных затруднились с ответом", - говорится в результатах исследования.
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Вместе с тем неоднозначны ожидания в обществе влияния повышения минимальной зарплаты на экономическую ситуацию в стране. «Почти одинаковые (без статистически значимого различия) доли респондентов считают, что такой шаг повлияет на экономическую ситуацию в стране положительно (25,2%), отрицательно (26,8%) или не повлияет вообще (26,4%). Почти столько же опрошенных (21,5%) затруднились с ответом», - сообщили в Центре Разумкова.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 18 по 23 ноября 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.