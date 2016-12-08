Более 44% украинцев считают, что повышение "минималки" никак не повлияет на их материальное положение - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования относительно ожиданий украинцев от запланированного повышения минимальных зарплат, проведенного Центром Разумкова.

"На момент проведения опроса почти все респонденты (94,0%) слышали о планах правительства с 1 января 2017 года повысить минимальную зарплату в Украине до 3200 грн в месяц... Относительное большинство опрошенных (44,1%) считают, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн в месяц не повлияет на их материальное положение. Треть респондентов (33,9%) ожидают, что повышение минимальной зарплаты повлияет на их материальное положение положительно, а 13,1% – что отрицательно. 8,9% опрошенных затруднились с ответом", - говорится в результатах исследования.

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Вместе с тем неоднозначны ожидания в обществе влияния повышения минимальной зарплаты на экономическую ситуацию в стране. «Почти одинаковые (без статистически значимого различия) доли респондентов считают, что такой шаг повлияет на экономическую ситуацию в стране положительно (25,2%), отрицательно (26,8%) или не повлияет вообще (26,4%). Почти столько же опрошенных (21,5%) затруднились с ответом», - сообщили в Центре Разумкова.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 18 по 23 ноября 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.