Киевская милиция устроит тотальную слежку за всеми

В ближайшее время киевская милиция установит во всех районах столицы камеры видеонаблюдения за дорожным движением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник ГУ МВД Украины в Киеве Виталий ЯРЕМА.

По его словам, на сегодня в распоряжении столичной ГАИ есть уже 30 таких камер, которые могут фиксировать нарушение правил дорожного движения, в частности, проезд автомобиля на красный свет, превышение скорости, и это будет доказательной базой для привлечения виновных к административной ответственности.

При этом В.ЯРЕМА отметил: «Нет разницы, будет это депутат или простой крестьянин – камера все фиксирует».

По его словам, нарушителю после того, как видеокамера зафиксирует нарушение правил дорожного движения, будет посылаться квитанция по месту жительства для уплаты штрафа. В то же время, если человек захочет обжаловать это решение в суде, к делу в качестве улики будет прилагаться из базы данных видеосъемка. Если же нарушитель будет уклоняться от уплаты штрафа, административная ответственность будет усиливаться, вплоть до лишения водительских прав.

Отвечая на вопрос журналистов, В.ЯРЕМА сообщил, что в Киеве определены 80 проблемных мест, и столичная милиция будет обращать внимание в первую очередь именно на них.

По его словам, камеры наблюдения будут отслеживать не только транспортные потоки, но и «тех лиц, которые представляют интерес для милиции».

В то же время В.ЯРЕМА отметил, что в последнее время в столице наметилась тенденция к уменьшению количества водителей, которые садятся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. При этом он допустил, что на них подействовал психологический фактор (усиление административной ответственности за данное нарушение).

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Этим законом предлагается, в частности, увеличение размеров штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение будет составлять 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за грубые нарушения Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора будет составлять 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1360-2550 грн.

За грубые и систематические нарушения Правил дорожного движения решения о наказании в виде лишения права управления транспортным средством или взыскании штрафа значительного размера будут приниматься только судом.

За большинство нарушений Правил дорожного движения взыскания будут налагаться должностными лицами ГАИ, которые имеют специальные звания: инспекторами ГАИ и начальниками подразделений ГАИ.

Предусматривается ввести механизм начисления штрафных баллов за нарушение правил. Если сумма начисленных штрафных баллов достигнет 30 баллов, нарушитель в судебном порядке будет лишен права на управление транспортным средством.

Также предусматривается предоставить работникам милиции право изымать удостоверение водителя до принятия решения судом в тех случаях, когда Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено лишение права на управление транспортными средствами.

Кроме того, законом предусматривается внедрение и использование приборов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений.