В Одессе суд перенес заседание по делу "2 мая" из-за неявки нескольких фигурантов

Малиновский районный суд Одессы перенес заседание о массовых беспорядках 2 мая 2014 года из-за неявки нескольких фигурантов.

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Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнее заседание не явились двое обвиняемых, у которых мера пресечения не связана с содержанием под стражей. В суде было объявлено, что фигуранты отсутствуют в связи с болезнью.

Также в суд не явились ряд адвокатов.

Следующее заседание суда назначено на пятницу, 24 июня.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, где располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из них пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных другие меры пресечения.