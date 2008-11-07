Ющенко предлагает выбросить бюджет в корзину и начать всё с начала

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство отозвать проект государственного бюджета на 2009 год из Верховной Рады и начать подготовку другого проекта бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Меня тревожит то, что мы не высказались по бюджету на 2009 год», - сказал Президент.

«Очевидно, бюджет, который заслан в парламент, не является предметом для обсуждения. Мы должны обсуждать другой бюджет. Думаю, что его нужно, Виктор Михайлович (ПИНЗЕНИК, министр финансов – УНИАН), отозвать и начать работать над реальным бюджетом 2009 года», - сказал В.ЮЩЕНКО.