МВФ дает Украине 16,4 миллиарда - кредитная линия открыта
Первые 4,5 миллиарда получим немедленно
Международный валютный фонд открыл для Украины кредитную линию "до востребования" (stand-by) объемом в 16,4 миллиарда долларов, необходимую для поддержки стабильности кредитно-финансовой системы страны. Об этом сообщает «Немецкая волна».
"Украинская экономика, особенно банковская система находится под существенным давлением", - отметил заместитель исполнительного директора МВФ Мурило Португал.
Трудности углубляет резкое падение цен на металл, который составляет основу украинского экспорта, добавляет представитель фонда.
Соглашение с МВФ предусматривает, что первый транш кредита в 4,5 миллиарда долларов будет предоставлен немедленно. (Напомним, что ранее украинские правительственные чиновники утверждали, что основным преимуществом кредита stand-by является возможность взять деньги в случае острой необходимости, и сейчас они не собираются брать ни копейки кредита)
Португал также приветствовал планы Национального банка и правительства Украины относительно возобновления финансовой и макроэкономической стабильности и установления гибкого валютного курса с целевыми интервенциями.
"Решительное выполнение программы мер поможет до конца ее действия снизить инфляцию до однозначного числа", - убежден представитель МВФ.
Открытие кредитной линии стало возможным после того, как Верховная Рада Украины приняла антикризисный закон, которым, в частности, регулируется предоставление помощи банкам, внедряется стабилизационный фонд и увеличиваются суммы гарантирования вкладов.