Украина в ночь на 30 октября переходит на "зимнее время"
12:37, 26 октября 2016Общество
7301
Украина в ночь на 30 октября переходит на “зимнее время“, что предусматривает перевод часов на 1 час назад.
Украинцы будут переводить часы на час назад / Фото УНИАН
Об этом говорится в соответствующем сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.
Читайте такжеУкраина в ночь на воскресенье перейдет на зимнее время
"30 октября 2016 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени на территории Украины состоится переход на зимнее время. Следовательно, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", часовые стрелки будут переведены на один час назад", - отметили в ведомстве.
В связи с переводом часов УНИАН проводит опрос среди своих читателей, как они относятся к этой практике.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter