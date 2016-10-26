Украина в ночь на 30 октября переходит на "зимнее время"

Об этом говорится в соответствующем сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.

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"30 октября 2016 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени на территории Украины состоится переход на зимнее время. Следовательно, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", часовые стрелки будут переведены на один час назад", - отметили в ведомстве.

В связи с переводом часов УНИАН проводит опрос среди своих читателей, как они относятся к этой практике.