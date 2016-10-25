Как вы относитесь к сезонному переводу часов? – опрос УНИАН

В Украине в последнюю ночь с субботы на воскресенье октября традиционно переводятся стрелки часов на час назад. В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей, как они относятся к этой практике.

Отметим, первым идею летнего времени предложил Бенджамин Франклин, посвятив ей отдельную публикацию еще в 1784 году. В разных странах эту идею продвигали еще больше века, однако первой летнее время ввела Германия в 1916 году. Вскоре такие же изменения ввела Великобритания. 19 марта 1918 года Конгресс США ввел разделение на часовые пояса и применение на период войны летнего времени - с целью сбережения топлива, которое использовали для генерации электрического тока. После некоторого перерыва в 1966 году Конгресс принял Uniform Time Act, впервые введя летнее время в мирный период.

Во времена СССР система исчисления времени на территории Украины несколько раз менялась, и долгое время здесь действовало так называемое "декретное" время, отличающееся от центральноевропейского времени на два часа и совпадающее с московским временем. Однако в 1990 году на территории УССР отменили "декретное" время и с тех пор у Украины час разницы со своими европейскими соседями. Что же касается сезонных различий времени, то в течение нескольких лет в Украине их то вводили, то отменяли, но в конце концов остановились на схеме, когда различают летнее и "зимнее" время. Сейчас переход на летнее время и возвращение к стандартному времени происходит в соответствии с постановлением правительства от 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины" – в конце октября и в конце марта.

Необходимость введения летнего времени объясняется традицией значительно смещать время сна относительно темного времени суток: человек просыпается обычно в начале светового дня или перед рассветом, а ложится спать гораздо позже, чем заходит Солнце. Сдвинув летом время человеческой активности на час назад, получается дополнительный естественный свет (а следовательно, экономия электроэнергии) вечером, но не теряется ничего утром.

Одновременно на зимнее время часы переводят с целью более легкого пробуждения зимой, когда Солнце встает гораздо позже.

При этом до сих пор продолжаются споры относительно того, что считать вреднее и проблемнее: перевод часов дважды в год или слишком раннее пробуждение зимой.