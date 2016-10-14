В Одессе восстановлено прерванное из-за шторма движение транспорта

В Одессе сегодня восстановлено прерванное из-за шторма 12-13 октября движение транспорта на всех улицах города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, сегодня, 14 октября, в Департаменте городского хозяйства Одесского городского совета под председательством первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского состоялось заседание штаба по ликвидации последствий стихии.

В заседании приняли участие руководители всех профильных департаментов и коммунальных предприятий города.

"По состоянию на 9:00 утра на всех дорогах Одессы восстановлена проезжаемость. Частично затруднено движение по улице Атамана Головатого - в сторону города с поселка Котовского. Здесь еще остались небольшие участки подтоплений, однако движение транспорта уже налажено. Продолжаются работы по откачке воды в этом районе Одессы", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, специалисты коммунального предприятия "Городские дороги" продолжат сегодня работы по очистке ливневых стоков от мусора и листвы.

Выполняются работы по распилу и вывозу обрушившихся в результате стихии деревьев. Штормовым ветром в Одессе повалено и повреждено в общей сложности не менее 1,5 тысячи деревьев.

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По информации КП "Одесгорсвет", на предприятие поступило 146 заявок об обрыве проводов. На данный момент уже восстановлено электроснабжение по 30 объектам, в работе еще - 85 объектов.

Всего в работах по ликвидации последствий непогоды задействовано 2056 работников коммунальных служб и 75 единиц спецтехники.

Как сообщал УНИАН, в Одессе из-за шторма 12-13 октября выпало четыре месячных нормы осадков, обесточено более 1,3 тысячи жилых домов.

12 октября в Одессе из-за сильного ветра упали два строительных крана и десятки деревьев, погибли три человека, в том числе ребенок. Из-за шторма Черное море подтопило электрическую подстанцию, от которой запитаны наносы по откачке воды с нескольких улиц города. В результате шторма оказалась подтопленой морской водой, выведеной из строя и обесточеной электроподстанция, которая питает работу насосов в районе Пересыпи. Это привело к затоплению нескольких улиц.