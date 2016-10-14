Не просто выходной

Когда два года назад 14 октября был установлен праздник «День защитника Украины», хотелось верить, что, в условиях аннексии Крыма и непрекращающейся войны на востоке страны, общество не будет ломать вокруг этой даты диванные копья. И уж тем более с пониманием отнесется к тому, что это - не замена 23 февраля и не его аналог.

К сожалению, ожидания оказались напрасными.

Условно говоря, этот день, как некая нить, нанизывал на себя не одну историческую веху, связанную с воинской доблестью украинцев – от запорожских казаков до «киборгов», оборонявших Донецкий аэропорт. Поэтому была некая надежда, что, наконец, оглядываясь на многострадальную историю страны, общество, наконец, признает: да, Украину защищали и герои Крут, и бойцы УПА, и советские партизаны и солдаты, и диссиденты, отстаивающие право быть украинцем в ГУЛАГе. Да, среди защитников были не только мужчины. Женщины, дети и старики тоже приложили немало сил, чтобы государство Украина, наконец, состоялось. Да, это день не только украинской армии, но и украинских волонтеров, множества граждан, которые, каждый на своем маленьком фронте, защищали и защищают право этой страны на существование.

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Ничего такого за два года не произошло.

Тень советского прошлого почему-то упорно не желает исчезать из украинских реалий: с «мужским днем» сильную половину офисного планктона накануне Покровы поздравляли во множестве фирм, предприятий и ведомств, вручая приевшиеся сувениры. Мол, это ж 23-е февраля перенесли. Ну, будем потихоньку привыкать.

Мало кого из участников этих действ смутило, что в Украине все еще идет война. И что есть тысячи людей, которые служат или служили в армии (статус участника боевых действий официально получили уже более 170 тысяч человек). И что есть тысячи людей, которые все еще Украину защищают – кто с оружием в руках, кто, пополняя техническую базу военных, кто лечением солдат, а кто и подготовкой качественных сухпаев. И что чествования заслуживают именно они. И поздравлять их нужно, не опошляя «подарочными» носками, если это не военная одежда и тактическое снаряжение для передовой. Причем, независимо от гендерной составляющей.

Наверное, необходимость повторять это снова и снова будет сохраняться не один год. И, наверное, одного голоса будет недостаточно.

Тем не менее.

Это не очередной «день украинского мужчины». Это не «день защитника Отечества в Украине». Это не «день вооруженных сил Украины».

Это день погибшего больше года назад под Широкино Дениса. И день добровольца, недавно покинувшего «учебку», Эммы. И день демобилизованного 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра. И день не устающей паковать в Киеве медрюкзаки для передовой Иры. И день тех, кто несколько дней назад был ранен во время гибридного перемирия и находится в госпитале. И день тех, кто остается на передовой.

Поэтому давайте не делать этот день днем «мужчин и мальчиков». Давайте не делать этот день «вторым 23 февраля».

И давайте не превращать его в «просто выходной». Тем более, что у большинства защитников Украины этот день в этом году выходным не будет.

Татьяна Урбанская