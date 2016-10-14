Завидный холостяк уже не холостяк?

Возлюбленной Николая оказалась очаровательная блондинка, основатель ивент-агенства, пиар-агент и журналист Алла Барановская. Пара познакомилась весной 2014 года и тщательно скрывала свои отношения. Как сообщил сам Тищенко, у него был определенный контракт в период сьемок с телеканалом СТБ, одним из условий которого было поддержание статуса «холостяка».

Николай сделал предложение Алле весной во Франции, в романтическом Париже. Что ответила избранница и была ли свадьба пока неизвестно, но с того момента на безымянном пальце красавицы появилось обручальное кольцо с внушительным бриллиантом.

Напомним, Николай Тищенко был дважды женат и сейчас воспитывает 10-летнего сына Данила от первого брака, с которым проводит все свободное время.