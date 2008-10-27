Еврокомиссия хочет полного запрета курить на работе

Еврокомиссия хочет общеевропейского запрещения курения на работе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Шанталь ЮГ.

«Комиссар (по вопросам занятости, социальных дел и равенства шансов Владимир ШПИДЛА – УНИАН) ШПИДЛА хотел бы запретить курение на рабочем месте как с точки зрения охраны здоровья, так и с точки зрения безопасности. На этой очень ранней стадии дискуссий мы планируем посоветоваться с социальными партнерами по этому вопросу, имеются в виду работодатели и профсоюзы”, - сказала представитель Еврокомиссии.

Она отметила, что проект законодательства, скорее всего, будет разработан уже после избрания новой Комиссии в 2009 году.

«Важно начать дебаты и «запустить мячик», - сказала Ш.ЮГ.

На сегодня запрещение на курение на рабочих местах введено лишь в Ирландии, Италии, Испании, Франции и Великобритании.

По словам представителя Еврокомиссии, пока тяжело сказать, какие именно рабочие места будут подпадать под действие директивы ЕС, но однозначно, что к таким местам будут отнесены бары, рестораны и пабы, где работники могут подвергаться пассивному курению, которое также является опасным.

Представитель Еврокомиссии также отметила, что в целом ежегодно в ЕС от заболеваний, связанных с курением, умирают около полмиллиона человек, еще 80 тысяч умирают из-за пассивного курения.