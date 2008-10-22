Цены на нефть упали ниже 70 долларов

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 21 октября, снизились на фоне затяжного глобального финансового кризиса в мире.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 2,31 доллара - до 69,72 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 3,36 доллара - до 70,89 доллара за баррель, передает АР.

Аналитики считают, что дальнейшие колебания цен на нефть будут во многом зависеть от поведения ОПЕК, а также других нефтедобывающих стран.

Напомним, ранее президент ОПЕК, министр нефтяной промышленности Алжира Шакиб ХЕЛИЛЬ заявил, что нефтедобывающие страны могут снизить объем нефтедобычи, такое решение может быть принято в ходе внеочередного заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 24 октября 2008г. в Вене.

"Сейчас точно не известно, примем ли мы решение снизить объем нефтедобычи на 2 млн. барр./день, но очень вероятно, что данное решение будет принято в два этапа для обеспечения стабильности цен", - отметил президент ОПЕК.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 октября, состоялся рост цен на нефть. Так, в ходе электронных торгов в Нью-Йорке баррель "черного золота" с поставкой в ноябре подорожал на 1,67 доллара, достигнув отметки 73,52 доллара. На прошлой неделе торги здесь завершились ростом данного показателя на 2 доллара - до уровня 71,85 доллара.

Котировки нефтяных фьючерсов 16 октября закрылись ниже уровня 70 долларов за баррель впервые с августа 2007 года. Спрос на нефть в США упал до девятилетнего минимума.