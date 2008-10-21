Тимошенко рассчитывает, что МВФ вот-вот даст денег

14:44, 21 октября 2008
Общество
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Пакет согласован на 90%

Украина завершила переговоры с Международным валютным фондом, и средства от этой организации могут быть получены уже на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в ходе круглого стола с представителями экономической элиты Украины.

«Мы практически закончили с МВФ переговоры на эту минуту, и у нас есть на 90% согласованный пакет, который должна сделать Украина через принятие законов, через принятие определенных правительственных решений, чтобы у нас была возможность на следующей неделе получить эту существенную финансовую помощь»,- заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что для того, чтобы получить финансовую помощь, необходимо принять согласованный со всеми международными финансовыми институтами пакет изменений в законы экономического характера.

 

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