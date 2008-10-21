За круглым столом обсудят перспективы Бориспольского района

23 октября в 10.30 в загородном клубе верховой езды "Butenko Stable" (Бориспольский район, поселок Процив), состоится круглый стол «Тенденции развития Бориспольского района: инвестиции и перспективы», посвященный развитию стратегического региона Киевской области.

В круглом столе примут участие:

Ульянченко В.И. – Председатель Киевской областной государственной администрации;

Главати П.И. - Председатель Бориспольской районной государственной администрации Киевской области;

Макиенко В.П. - Народный депутат Украины;

Ивченко В.А. - Председатель Государственного агентства Украины инвестиций и инноваций;

Фишко Е. - Директор департамента региональной политики при Министерстве региональной политики и строительства Украины;

Симоненко В.К. - Председатель счетной палаты Украины;

Чешко Л.И. - Председатель сельского совета Процива;

Шахсуваров Б.Р. - Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь";

Глимбовский А.В. - Генеральный директор корпорации " Альтис-холдинг";

Гуржос В.М. - Председатель госслужбы Укравтодор;

Юрушев Л.Л. - Президент АКБ "Форум";

Бирко Т. - Председатель представительства ОАО "Сведбанк";

Бабенко С. - Руководитель группы по работе с малым и средним бизнесом "Юниверсал банк";

Волчков А. А. - Член правления АО "Индекс банк";

Капустин В. В. - Председатель правления ОАО "Укрэксимбанк";

Бутенко А. М. - Президент "Восточной Инвестиционной Группы" (проектный портфель группы составляет около 1 млрд. евро. Компания владеет земельными активами, девелоперськими проектами, развивает конный бизнес).

Цель проведения круглого стола: привлечение внимания к инвестиционным процессам, которые сегодня успешно продвигаются, а также к обсуждению проблем развития региона в будущем. Суммарный объем обсуждаемых инвестиций составляет 25 млрд. гривен.

Темы обсуждения:

- реконструкция и строительство международного аэропорта "Борисполь";

- стратегия подготовка района к "Евро 2012";

- строительство окружной дороги с мостом через Днепр;

- строительство дороги Киев-Процив с развитием территории района Осокорки;

- развитие населенного пункта Процив;

- строительство офисно-выставочно-логистических центров между поселком Хутор Гора и поселком Мартусевка;

- комплексная застройка территории вдоль Бориспольской трассы;

- строительство линии метро к аэропорту "Борисполь";

- инвестиционная привлекательность региона;

- презентация проектов загородной недвижимости в регионе.

Во время круглого стола запланирована небольшая экскурсия по некоторым проектам, которые будут презентованы на круглом столе.

К поселку Процив Бориспольского района представителей СМИ доставят транспортом, который отправится 23 октября в 09.00 от информагентства "УНИАН" (ул. Крещатик, 4).

Обратно в Киев транспорт представителей СМИ будет отправлен в 12.30, к информагентству "УНИАН".

Аккредитация СМИ продолжается до 22 октября, 14.00

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