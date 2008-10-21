"Газпром" решил подключить Румынию к "Южному потоку"

Российский концерн "Газпром" намерен привлечь к реализации проекта строительства газопровода "Южный поток" Румынию. Источники газеты "Коммерсант" сообщают, что Румыния может заменить в проекте Болгарию.

Напомним, что трубопровод "Южный поток" должен пройти из России в Болгарию мимо Крыма по дну Черного моря. Стоимость подводного участка превышает 10 миллиардов долларов. Затем одна ветка трубопровода должна пойти через Грецию на юг Италии, а вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию. При этом прокладка трубопровода через Черное море до Румынии обойдется на 12 процентов дешевле, чем до Болгарии.

Газета пишет, что Болгария настаивала на передаче болгарской стороне права собственности на участок трубопровода, который проходит по территории страны. При этом "Газпром" хотел бы оформить его как российскую собственность.

Ранее стало известно, что "Газпром" не запустит газопровод "Южный поток" в 2013 году. Поэтапный ввод в строй газопровода отнесен на 2015-2024 годы. Ранее планы запуска "Южного потока" совпадали по срокам с конкурирующим проектом Nabucco, который пройдет из района Каспийского моря через территорию Турции и Балкан в Австрию. Строительство этого газопровода ведется без участия России. При этом Transgaz и Bulgargaz, румынская и болгарские госкомпании, являются акционерами Nabucco.

17 октября стало известно, что в ранее указанные сроки не укладываются строители нефтепровода Бургас - Александруполис. Старт строительства трубопровода откладывается до октября 2009 года, а запуск - до 2011 года. Ранее его строительство планировалось начать в конце 2008 года или начале 2009 года. Ветка этого нефтепровода, основным акционером которого является консорциум "Транснефти", "Газпром нефти" и "Роснефти", планируется проложить из Болгарии в Грецию в обход черноморских проливов.

Лента.ру