Штаб АТО: за сутки боевики 29 раз нарушали "режим тишины"

За прошедшие сутки боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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В частности, на Донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов.

«Оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра по Пескам и Авдеевке, а из миномета 120-го калибра - по Шахте Бутовка. Также из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь в районе Авдеевки, Верхньоторецького и Новгородского. А в районе Авдеевки противник применил снайперскую группу», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении зафиксировано 5 нарушений “режима тишины”. «Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новозвановки и Новоалександровки, открывая огонь из гранатометов и стрелкового оружия. А по Станице Луганской открывали провоцирующий огонь из подствольных гранатометов», - отмечают в штабе.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 12 нарушений “режима тишины”.

"В районе Марьинки, Новотроицкого, Тарамчука, Павлополя, Старогнатовки и Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. А в районе Марьинки противник применил снайперскую группу», - сообщают в пресс-центре.

В зоне проведения АТО за сутки зафиксирован пролет 2 БПЛА.

Несмотря на провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских договоренностей, добавляют в штабе.