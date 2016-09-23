В Днепре болельщики торжественно встретили паралимпийцев (фоторепортаж)
15:26, 23 сентября 2016Общество
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В Днепре торжественно встретили спортсменов, вернувшихся с Паралимпийских игр 2016 (Рио-де-Жанейро).
Украинский спортсмен демонстрирует золотую медаль во время торжественной встречи в Днепре / УНИАН
Украинские спортсмены пока завоевали 117 медалей на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В частности, среди наград 41 золотая медаль, 37 серебряных и 39 бронзовых. Таким образом, Украина занимает третье место.
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Второе место досталось Великобритании, а больше всего медалей с большим отрывом получил Китай.
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