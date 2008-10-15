Застрелился прокурор Днепропетровской области Шуба - источник

Сегодня в Днепропетровской области во время проведения учебных стрельб застрелился прокурор региона Владимир Шуба.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с оружием.

Также источник отметил, что инцидент произошел около часа тому назад на территории коммерческого стрельбища «Робин Гуд» в Днепропетровске. Пуля попала прокурору области в сердце.

Как передает корреспондент УНИАН, на место происшествия для выяснения обстоятельств трагедии выехало руководство облуправления МВД.