Застрелился прокурор Днепропетровской области Шуба - источник
13:10, 15 октября 2008Общество
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Во время учебных стрельб
Сегодня в Днепропетровской области во время проведения учебных стрельб застрелился прокурор региона Владимир Шуба.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
Как отметил собеседник агентства, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с оружием.
Также источник отметил, что инцидент произошел около часа тому назад на территории коммерческого стрельбища «Робин Гуд» в Днепропетровске. Пуля попала прокурору области в сердце.
Как передает корреспондент УНИАН, на место происшествия для выяснения обстоятельств трагедии выехало руководство облуправления МВД.
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