Скандальный американский боец получил паспорт "ЛНР" (видео)
Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий вручил "паспорт" фейковой "республики" известному бойцу смешанных единоборств ММА Джеффу Монсону по прозвищу "Снеговик".
Как сообщают российские СМИ, Монсон приехал на оккупированную часть Донбасса и побывал на концерте по случаю 221-й годовщины основания Луганска, пишет ZN.ua. В своем выступлении он заявил, что "счастлив стать гражданином "ЛНР", и что ранее он лично обращался к Плотницкому за "паспортом".
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Как известно, у 45-летнего американца Джеффа Монсона, который недавно объявил о скором завершении спортивной карьеры, есть своеобразное хобби – коллекционирование паспортов.
В декабре 2015 года он стал гражданином России и проиграл нокаутом в первом же бою под флагом РФ против камерунца Дональда Нджатаха, который живет и тренируется в украинском городе Черкассы.