Скандальный американский боец получил паспорт "ЛНР" (видео)

Как сообщают российские СМИ, Монсон приехал на оккупированную часть Донбасса и побывал на концерте по случаю 221-й годовщины основания Луганска, пишет ZN.ua. В своем выступлении он заявил, что "счастлив стать гражданином "ЛНР", и что ранее он лично обращался к Плотницкому за "паспортом".

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Как известно, у 45-летнего американца Джеффа Монсона, который недавно объявил о скором завершении спортивной карьеры, есть своеобразное хобби – коллекционирование паспортов.

В декабре 2015 года он стал гражданином России и проиграл нокаутом в первом же бою под флагом РФ против камерунца Дональда Нджатаха, который живет и тренируется в украинском городе Черкассы.