Разведка рассказала, как Россия тренировалась в Черном море блокировать военно-морские базы НАТО

В течение суток в рамках активной фазы стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016" в воздушном пространстве Черного моря ВС РФ отработали элементы воздушной разведывательно-ударной операции по блокированию Черноморских проливов, военно-морских баз и других объектов объединенных вооруженных сил НАТО в регионе с задействованием стратегической бомбардировочной, тактической и разведывательной авиации.

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Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Как отмечают разведчики, экипажи четырех Ту-95МС (Энгельс, Саратовская обл.) и четырех Ту-22М3 (Шайковка, Калужская обл.) осуществили выход в район оперативного назначения (к востоку от военно-морской базы Констанца, Румыния) и отработали вопросы нанесения условных ракетных ударов по наземным и надводным целям.

"Завоевание господства в воздухе и прикрытие бомбардировщиков осуществляли пять Су-27 и четыре Су-30 с аэродромов Крымск, Бельбек и Кировское. Контроль воздушного пространства и наведение самолетов на цели осуществляли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 и А-50У, которые находились на дежурстве в воздушном пространстве центральной части Черного моря и Ростовской области. К ведению воздушной разведки привлекались самолеты-разведчики Ил-20 (Бельбек) и три Су-24МР (Кировское)», - сообщается в докладе ГУР Минобороны.