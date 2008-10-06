В Киеве пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу на улице

В Киеве работники милиции задержали сотрудника СБУ, который в нетрезвом состоянии устроил стрельбу на остановке общественного транспорта.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, вчера ночью в дежурную часть Дарницкого райуправления ГУ МВД Украины в Киеве по спецлинии «02» поступило сообщение о стрельбе на одной из остановок.

По указанному адресу немедленно прибыл автопатруль. С места события старший наряда, командир взвода роты патрульной службы сообщил, что работники милиции задержали 29-летнего сотрудника Службы безопасности Украины, который в состоянии алкогольного опьянения осуществил несколько выстрелов из карабина, в результате чего ранил 25-летнего жителя Сумской области. Пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «огнестрельное ранение левого колена и голени».

Во время осмотра места события работники милиции изъяли карабин, магазин к нему с 25 зарядами калибра 7,62 мм и четыре гильзы калибра 7,62 мм

Это не первый случай задержания работника СБУ за стрельбу в общественных местах, говорится в сообщении. Подобный инцидент произошел в сентябре в крымском поселке Коктебель. Там работники милиции задержали сотрудника СБУ, который в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры выстрелом из табельного пистолета ранил местного жителя.