Красоту Украины показали с высоты птичьего полета в видео ко Дню Независимости

Проект "Моя страна. Прекрасная и независимая" создан к 25-й годовщине Независимости Украины.

Над созданием видео телеканал 1+1 и Перша Приватна Броварня работали в течение года, снимая самые красивые уголки нашего государства - "осенью и летом, под бархатным снегом и красочным осенним листьями".

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Как сообщал УНИАН, Украина празднует 25-ю годовщину Независимости. По случаю праздника в стране запланирована масса мероприятий.

В столице состоялся военный парад. На Майдане Независимости в Киеве состоялось торжественное прохождение парадных расчетов подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других силовых структур. Также по центру Киева прошла военная техника.