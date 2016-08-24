Красоту Украины показали с высоты птичьего полета в видео ко Дню Независимости
Невероятный ролик о красоте нашей Родины снимали в течение года.
Проект "Моя страна. Прекрасная и независимая" создан к 25-й годовщине Независимости Украины.
Над созданием видео телеканал 1+1 и Перша Приватна Броварня работали в течение года, снимая самые красивые уголки нашего государства - "осенью и летом, под бархатным снегом и красочным осенним листьями".
Читайте такжеВ День Независимости в оккупированном Донецке прозвучал гимн Украины
Как сообщал УНИАН, Украина празднует 25-ю годовщину Независимости. По случаю праздника в стране запланирована масса мероприятий.
В столице состоялся военный парад. На Майдане Независимости в Киеве состоялось торжественное прохождение парадных расчетов подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других силовых структур. Также по центру Киева прошла военная техника.