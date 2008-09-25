В Черновцах должников за услуги ЖКХ будут «добивать» круглосуточно

Городской председатель Черновцов Николай ФЕДОРУК дал поручение предприятиям «Черновцытеплокоммунэнерго», «Черновцыводоканал» и жилищно-коммунальным предприятиям областного центра приобрести системы автодозвона, чтобы использовать их для воздействия на должников за потребленные коммунальные услуги.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Черновицкого горсовета, после внедрения такой системы в Департаменте градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета, когда компьютер дозванивается до абонента и голосовым сигналом несколько раз в сутки напоминает о долгах, задолженность за арендную плату за землю уменьшилась в несколько раз.

Мэр Черновцов также поручил руководству городского Департамента жилищно-коммунального хозяйства ознакомить руководителей коммунальных предприятий с работой системы автодозвона и посодействовать во внедрении этого механизма в тех районах города, жители которых имеют наибольшие долги за коммунальные услуги.

По состоянию на сентябрь этого года задолженность черновчан только коммунальному предприятию «Черновцыводоканал» составляла свыше 7 млн. грн., которое, в свою очередь, из-за собственных долгов ОАО «Черновцыоблэнерго» грозится прекратить водоснабжение города.