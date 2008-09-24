Итальянец заказал в киевском ресторане «Блинофф»... пожар

Разоблачен заказчик поджога столичного ресторана «Блинофф» - гражданин Италии, который за выполнение преступления заплатил организаторам 20 тысяч долларов США.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

По подозрению в совершении поджога были задержаны три человека, у которых работники милиции изъяли вещественные доказательства и автомобиль, на котором злоумышленники перемещались. Во время допроса один из задержанных дал показания относительно еще одного гражданина как организатора поджога, который впоследствии был задержан. В ходе расследования дела организатор указал на заказчика этого преступления, которого также 22 сентября разоблачили оперативники.

Как выяснилось, в августе этого года он помог гражданину Италии приобрести помещение, в котором был расположен отмеченный ресторан. С целью «стимулирования» арендаторов к выселению из данного помещения итальянец выступил заказчиком поджога ресторана.

Организаторы и один из исполнителей преступления задержаны, второй содержится под охраной в больнице, а третий в результате полученных во время пожара телесных повреждений умер. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара 23 августа ночью в ресторане “Блинофф” на бульваре Тараса Шевченко в Киеве погибли четыре человека. Еще пятеро получили телесные повреждения в виде ожогов разной степени тяжести.