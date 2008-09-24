Взрыв в Дрогобыче: один человек погиб, еще семеро - в больнице

Вчера в 21.00 в многоэтажном жилом доме по улице Самбирской в городе Дрогобыч Львовской области произошел мощный взрыв.

Как сообщил с места происшествия корреспонденту УНИАН работник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ, взрыв произошел в одной из квартир на седьмом этаже девятиэтажного дома. Взрывной волной полностью разрушены квартиры на шестом и седьмом этажах, частично обломки плит перекрытия повредили нижние этажи. Выбиты все стекла в окнах соседнего многоквартирного дома.

С места трагедии работниками МЧС были спасены семь человек (двух мужчин, трех женщин и двух детей). 33-летняя женщина по пути к больнице умерла.

Согласно предварительным заключениям МЧС, в жилом доме взорвался бытовой газ.

«Взрыв произошел в крайнем правом подъезде дома, поэтому подъезды с другой стороны дома практически не пострадали. Большинство жильцов дома, по решению местных властей, эвакуированы в гостиницу «Тустань» Дрогобыча. Это жильцы 32 квартир. Сколько семей будет нуждаться в новом жилье, будет решаться на заседании специальной комиссии после обследования дома», - проинформировал В.ТУРОВЦЕВ.

Как сообщили УНИАН в Дрогобычской центральной районной больнице, куда с места трагедии доставляют потерпевших, у госпитализированных тяжелые травмы и ожоги. В тяжелом состоянии находится 12-летняя девочка, которая получила многочисленные травмы. Семимесячная девочка, которая находится в критическом состоянии, доставлена в специализированную детскую больницу Львова с диагнозом «термические ожоги 40% тела» и «ожоговый шок».

Медики не исключают, что количество потерпевших в результате взрыва может увеличиться. Не исключено, что под обломками утром могут быть найдены другие жертвы.

Сегодня в 8.00 на месте трагедии начал работу штаб по ликвидации последствий взрыва.