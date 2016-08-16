СБУ "накрыла" нелегальных добытчиков камня-известняка на Одесчине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, нелегальный карьер, в котором промышленно добывался камень-известняк с использованием электрических камнерезных машин, был обнаружен на территории Раздельнянского района Одесской области.

Правоохранители задержали четырех местных жителей во время добычи и загрузки продукции в грузовики. На площадках карьера к реализации было подготовленного много камня-известняка, а также стояло оборудование для добычи и транспортировки камней.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения) Уголовного кодекса Украины.

Объемы ущерба окружающей среде в результате деятельности нелегального карьера устанавливаются. Также продолжаются оперативно-следственные действия по установлению коррумпированных должностных лиц органов государственной власти, контролирующих и правоохранительных структур, при содействии которых функционировало «теневое производство».