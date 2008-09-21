Как бороться с депрессией: шоколад, шоппинг, любовь...
10:23, 21 сентября 2008Общество
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Поднять настроение можно самостоятельно
Осенью многие люди впадают в депрессию. Специалисты объясняют это синдромом "первого сентября" или "первого дня после отпуска".
Из-за смены обстановки у человека развивается стресс, его ничто не радует, мучает бессонница, а мысли о будущем пугают. Если человека ничто не радует, он плохо спит и обвиняет себя во всех смертных грехах - у него депрессия.
Поднять себе настроение можно своими силами. Специалисты советуют полакомиться шоколадом, устроить себе шоппинг, одеть что-то яркое, прогуляться по парку или влюбиться. Если не поможет, стоит обратиться к психологу, пишет газета "Факты".
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