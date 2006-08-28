Миноритарные акционеры КСЗ просят Президента вмешаться в конфликт

Миноритарные акционеры ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой вмешаться в конфликт вокруг предприятия. Об этом сообщила заместитель председателя правления ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» по экономике и финансам Наталья РУДА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время митинга, который утром проходил перед проходной предприятия.

В свою очередь, юридический консультант ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» Оксана УСТИМЕНКО-ГАЛКО сообщила, что 25 августа на предприятии произошла смена руководства.

На вопрос корреспондента УНИАН к участникам пресс-конференции: “Кого из акционеров ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» Вы представляете и каким пакетом акций этот акционер владеет?”, никто не смог дать конкретный ответ.

Напомним, что пресс-конференцию организовали представители акционеров, которые владеют в общей сложности 39,2% акций предприятия.

Также, сегодня ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (г. Донецк), которое с 1 августа 2006 года является собственником 9,8% акций ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», распространило сообщение, в котором заявило о непричастности к силовому захвату ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» и заинтересованности в успешной работе предприятия и реализации своих прав акционера на участие в управлении обществом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, около 500 работников Кременчугского сталелитейного завода провели митинг. На митинге рабочие слушали выступления прежнего руководства завода, которое призывало рабочих разойтись по домам, и нового руководства, призывавшего всех работников пройти к рабочим местам.

Так, выступая с импровизированной трибуны - кузова «КамАЗа», представители старого руководства завода призывали работников не приступать к работе, пока в законодательном порядке не будет разрешен конфликт.

Новый председатель правления предприятия Дмитрий ЧЕРНЕНКО призывал работников не поддаваться на провокации и приступить к работе.

25 августа т. г. на предприятии было сменено руководство. Кабинет директора вместо Александра ХОЛОШИНА занял Дмитрий ЧЕРНЕНКО.

17 мая, часть акционеров завода (группа “ТАС”) провела в Днепропетровске собрание, назначив председателем наблюдательного совета сталелитейного завода председателя компании “ТЭКО-Днепрометиз” Валерия НОВИЦКОГО вместо Павла ЛЕБЕДЕВА, а также председателем правления завода Д.ЧЕРНЕНКО вместо А.ХОЛОШИНА; утвердила новых членов правления и членов наблюдательного совета.

Но правление завода во главе с А.ХОЛОШИНЫМ, которое представляет интересы группы банка “Форум”, до ночи 25 августа осуществляло оперативное управление предприятием. Они заявляли о незаконности собрания акционеров 17 мая, а также всех последующих собраний, инициированных акционерами от группы “ТАС”.

В то же время, в соответствии с приказом по ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» № 1-К от 25 августа 2006 года «О вступлении в полномочия председателя правления», Д.ЧЕРНЕНКО приступил к исполнению своих должностных обязанностей – председателя правления ОАО «Кременчугский сталелитейный завод».

Некоторые источники допускают, что люди, которые участвовали в силовом захвате предприятия 25 августа, также участвовали в подобных действиях и 17 мая, когда эти лица пытались сорвать собрание мажоритарных акционеров в Днепропетровске.

Новое руководство завода подтверждает, что в течение 45 суток будет проведено собрание акционеров, на котором будут учтены интересы все акционеров.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский сталелитейный завод создан в 1966 году, с 1990 стал открытым акционерным обществом. С 2003 по 2005 объем выпуска стального литья увеличился с 35000 до 116000 тонн. Объем реализации за тот же период вырос с 326 млн. грн. до 512 млн. грн. Прибыль за последние три года составила 10 млн. грн.

58,2% акций ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» контролирует группа "Приват", 22,05% – принадлежат страховой компании «Форум», 9,8% – ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (г. Донецк), 7,35% – ООО «Укркомплектплюс», 2,6% – физическим лицам.