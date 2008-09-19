В Украину идет грипп «Брисбен»

Ближайшей зимой в Украину пожалует новый грипп. Об этом "Сегодня" рассказал директор Украинского центра гриппа и ОРВИ, профессор Аркадий Фролов. Инфекция будет представлена комбинацией вирусных штаммов А «Брисбен 1», «Брисбен 2» и В «Флорида». До этого в Украине бывали только два последних штамма, а вот «Брисбен 1» для украинцев новый. «Данных о том, что грипп, который вызовут эти вирусы, будет отличаться тяжелым течением, нет, — говорит специалист. — Но, как правило, когда в страну приходит новый штамм вируса, размеры эпидемии предсказать сложно. Она может быть как большой, так и незначительной. Особых неприятностей мы ожидаем от штамма «Брисбен 1».

Есть разные точки зрения на то, как избежать гриппа. Одни считают, что лучший выход — прививка, другие убеждены в эффективности витаминизированного питания и закаливании.