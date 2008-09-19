Торги на российских биржах остановлены из-за бурного роста

Торги на российских фондовых биржах остановлены из-за бурного роста биржевых показателей. С начала торговой сессии 19 сентября ММВБ подскочил на 17,90 процента до 1006,81 пункта, а РТС - на 13,97 процента до 1206,77 пункта. РТС остановила торги на один час, ММВБ - до понедельника, 22 сентября.

За полчаса торгов 19 сентября биржевые показатели смогли практически полностью отыграть рекордный обвал 16-17 сентября. Тогда РТС и ММВБ обрушились до своих трехлетних минимумов. После этого Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 17 сентября остановила куплю-продажу акций на биржах.

К 11:05 по московскому времени в лидерах роста на ММВБ среди "голубых фишек" оказались ВТБ, чьи акции подорожали на 39,6 процента, а также "Роснефть" (акции поднялись в цене на 31,1 процента). На РТС отраслевой индекс "Нефть и газ" взлетел на 17,12 процента, а "Банки и финансы" - на 14,1 процента.

Как отмечает Лента.ру, рекордный рост российских индексов объясняется поддержкой правительства страны, которое решило выделить из бюджета более трех триллионов рублей на поддержку отечественного фондового и финансового рынков. Кроме того, позитивное влияние на трейдеров оказали новости с мировых биржевых площадок. Так, американские фондовые индексы по итогам торгов 18 сентября поднялись в среднем на 3-4 процента. Dow Jones вырос на 3,86 процента до 11019 пунктов, S&P 500 - на 4,33 процента до 1207 пунктов. Взлетели также индексы на азиатских фондовых рынках: японский Nikkei прибавил 3,3 процента, китайский CSI 300 - 9,3 процента.