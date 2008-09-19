Членство в ЕС светит Украине не раньше 2020 года?

Бывший председатель постоянного представительства Украины при Европейском Союзе Роман ШПЕК считает, что Украина имеет шансы присоединиться к ЕС не раньше 2020 года.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом он заявил во Львове.

По убеждению Р.ШПЕКА, главными препятствиями на пути Украины в Европейский Союз являются отсутствие необходимых реформ, внутриполитические проблемы, несогласованность законодательства с европейскими нормами, а также отсутствие в государстве гражданского общества.

По его словам, евроинтеграционным перспективам Украины препятствуют несоответствие украинской экономики критериям ЕС, несогласованность законодательных норм. К тому же, работа по адаптации украинского законодательства к требованиям ЕС ведется не слишком активно, считает Р.ШПЕК.

По его словам, постоянные политические распри, слабость органов власти, отсутствие конституционной, бюджетной и налоговой реформ – все это отдаляет Украину от ЕС.

«А главное, что сознание украинцев абсолютно не европейское, и это сложнее всего изменить», - заметил дипломат.

Он добавил, что пока в Украине научились лишь проводить демократические выборы.

По словам Р.ШПЕКА, наконец, и Европейский Союз в ближайшее время не готов принять Украину, ведь будущее Лиссабонского соглашения в настоящее время является неопределенным.

Тем не менее, согласно прогнозам дипломата, Украина имеет шансы присоединиться к Евросоюзу, но не раньше 2020 года.