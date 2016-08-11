Украинские правоохранители заблокировали несколько каналов переправки боевиков ИГИЛ (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в Харькове оперативники спецслужбы обнаружили частную квартиру, которая использовалась для временного пребывания членов ИГИЛ, которые намеревались транзитом выехать в сирийско-иракскую зону боевых действий.

В «перевальном пункте» находилось четверо иностранцев – выходцев из стран Центральной Азии. Двое из них были депортированы из Турции в связи с причастностью к террористической деятельности. При себе они имели несколько комплектов паспортов разных государств с переклеенными фото. Остальные двое ожидали в Украине изготовления фальшивых документов для дальнейшей переправки через Турцию в Сирию.

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Средства для аренды жилья сторонникам ИГИЛ, приобретение ими поддельных паспортов и проставление в них поддельных «дата-штампов» о пересечении государственной границы Украины, а также обеспечения «коридоров» в международных аэропортах поступали из-за границы. Об использовании средств функционерами ИГИЛ направлялись финансовые отчеты.

Двое иностранцев решением суда уже принудительно выдворены с территории Украины. Проверочные мероприятия в отношении двух других продолжаются.

Кроме того, в Днепре сотрудники СБУ задержали выходца из одной из бывших республик Советского Союза, которого разыскивал Интерпол. Мужчина принимал непосредственное участие в вербовке и переправке сторонников ИГИЛ, которые направлялись из стран Центральной Азии в Сирии, обеспечивал их средствами, местами проживания и проездными документами.

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Еще одного сторонника ИГИЛ, объявленного в международный розыск, правоохранители задержали на Киевщине. Уроженец одной из бывших республик СССР на протяжении 2014-2015 годов прошел подготовку в лагерях террористов в Сирии и принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне «Исламского государства» в сирийско-иракской зоне.

Материалы в отношении задержанных иностранцев направлены в прокуратуру для избрания им меры пресечения в виде экстрадиционного ареста.