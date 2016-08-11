СБУ заявляет о ликвидации разветвленной информационной сети террористов "ДНР" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, руководила информаторами бывшая жительница Торецка Елена Чайковская (Гейшторова), которая проживает на временно оккупированных территориях и ведет подрывную деятельность против Украины в пользу российских спецслужб и террористов «ДНР».

В частности, оперативники спецслужбы задержали в Торецке одного из членов информационной сети, который на протяжении декабря 2014 – июля 2015 года добровольно через социальные сети передавал боевикам данные военного характера. Также правоохранители задержали еще одного жителя Торецкого горсовета, который до последнего времени собирал и передавал террористам информацию о перемещении и местах дислокации украинских подразделений.

Эти сведения использовались боевиками для планирования и совершения террористических актов, а также обстрелов сил АТО.

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Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.256 (содействие участникам преступных организаций) и ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным злоумышленникам.

Неотложные оперативно-следственные мероприятия в отношении других членов информационной сети террористов «ДНР» продолжаются.