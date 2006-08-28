Роман Виктюк, Богдан Ступка представят проект «Великие люди великой страны. Львов»

Состоится пресс-конференция, посвященная общенациональному культурологическому проекту «Великие люди великой страны. Львов», посвященному 750-летию Львова. Инициатор проекта - общественное движение «Велика країна». Соорганизатор - Альфа-Банк (Украина). В работе примут участие - художественный руководитель Московского театра Романа Виктюка Роман Виктюк; художественный руководитель Национального академического драматического театра им. И. Франко Богдан Ступка; художественный руководитель Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов; президент ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) Александр Луканов; президент общественного движения «Велика країна» Алексей Резников. Пресс-конференция состоится 30 августа в 13-00 в (Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 б, 2-й этаж). Телефоны: 490-46-98, 8–050-469-3946, факс 490-4612; e-mail: kolesnichenko@alfabank.kiev.ua.