В Одессе разбили мемориальную табличку в честь Героя Советского Союза

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в ночь на 9 августа.

Генерал-майор Ратов — советский военачальник, артиллерист. Участник Первой мировой, Гражданской, советско-финской и Второй мировой войн, а также вооруженного конфликта у озера Хасан и «освободительного» похода в Западную Украину и Беларусь.

Читайте такжеВ Ривне вместо разбитой мемориальной стелы в честь Бандеры установили краеугольный камень (фото)

На фронтах Второй мировой находился с июня 1941 года. Будучи командиром артиллерийского полка, отличился во время оборонительных боев на реке Миус в феврале 1943 года.

Ратов жил в доме по проспекту Шевченко, 6/5 с 1957 года до своей смерти в 1978 году.

Похоронен на Втором Христианском кладбище в Одессе.