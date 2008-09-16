Киевский фуникулер закроют на месяц

С целью выполнения ежегодных регламентных и ремонтных работ на киевском фуникулере его движение будет прекращено с 17 сентября по 17 октября текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал городской председатель столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Согласно принятому решению, исполнителем ремонтных работ определено КП «Киевпасстранс».

В КГГА напоминают, что киевский фуникулер был введен в эксплуатацию в мае 1905 года. В 1958 г. была осуществлена кардинальная реконструкция фуникулера. В машинном зале установили более современное оборудование, которое, кроме всего, гарантировало полную безопасность движения.

Последнее обновление фуникулера, кроме ежегодного планового ремонта, было в 1984 году. Тогда заменили рельсы, тяговое оборудование и вагоны.

Ежесуточно услугами фуникулеру пользуется 13 тыс. 200 киевлян и гостей города.

Как сообщал УНИАН, газета “Хрещатик” в августе этого года сообщила, что в следующем году будет осуществлен капитальный ремонт столичного фуникулера, его ориентировочная стоимость – 23 млн. грн.

Капитальный ремонт планировалось начать в этом году, однако потом было решено перенести его на 2009 год.

Во время реконструкции на фуникулере заменят эстакаду, сопротивления, поставят новые вагоны, которые оборудуют системой видеонаблюдения, а также обновят станции.

Запланированный же на сентябрь этого года ремонт ограничится работами по обновлению подъемника. Стоимость работ 300 тыс. грн.